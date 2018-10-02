Спорт "Лион" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

2018-10-02 19:00 285

 

Во вторник, 2 октября, "Шахтер" сыграет матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов – на выезде против французского "Лиона". Напомним, что ранее в первом туре ЛЧ "горняки" сыграли вничью с "Хоффенхаймом" (2:2) в Харькове, а "Лион" на выезде сенсационно обыграл "Манчестер Сити" (2:1). Онлайн матча "Лион" – "Шахтер" пройдет на нашем сайте, начало поединка – в 22:00.

Эксперты букмекерских контор считают французов фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Лиона" равен 1.85, тогда как на победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 4.20, а на ничью – 3.95.

Если перевести котировки букмекеров в математическую вероятность, то получим такие шансы на исход: победа "Лиона" 52%, ничья 25%, победа "Шахтера" 23%.

Также букмекеры считают, что в сегодняшнем матче будет большое количество забитых голов. Так, коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.70, а на "меньше 2,5 голов" можно сделать ставку за 2.20.

Интересно, что, по прогнозу букмекеров, обе команды сегодня не уйдут с поля без забитых голов. Котировка на "обе команды забьют" составляет 1.65, а на "хотя бы одна не забьет" – 2.25.

Напомним, что вчера тренер "Лиона" сравнил "Шахтер" с "Барселоной" и рассказал, что игра при пустых трибунах напоминает тренировку.

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