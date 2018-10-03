Украина Стало известно, сколько украинцев уже выбрали семейного врача

2018-10-03 19:30 153

В рамках медицинской реформы уже более 18 млн граждан Украины выбрали своих семейных врачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, одна из задач медицинской реформы - построение доверительных отношений между врачом и пациентом. Уже более 18 миллионов граждан выбрали своего врача (семейного врача, педиатра или терапевта), выразив тем самым такое доверие.

"Главное, вы можете сменить своего врача когда угодно", - отметили в Минздраве.

Также в министерстве добавили, что со второй половины 2019 года заработает программа "Бесплатная диагностика". По направлению семейного врача можно будет проходить рентген, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца и другие анализы и диагностические процедуры в любом медучреждении по выбору. А оплачивать услуги будет Национальная служба здоровья Украины.