Украина Денежные переводы из-за границы влияют на субсидию — Минсоцполитики

2018-10-03 18:02 219

 

Получение больших денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Министерство социальной политики.

Получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 тысяч гривен может трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии.

Также на решение по расчету субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривен.

В то же время, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.

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