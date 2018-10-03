Украина Водителям на заметку: правила безопасности за рулем в осенний период

2018-10-03 21:30 237

 

Правоохранители предупредили водителей о том, что с наступлением осенних холодов автоматически увеличивается вероятность несчастных случаев на дорогах.

Статистика свидетельствует, что именно в осенний период увеличивается число ДТП. Этому способствуют погодно-климатические условия и резкое сокращение светового дня.

Дождливая погода и туманы приводят к снижению коэффициента сцепления шин с дорожным полотном. В связи с этим любой резкий маневр может привести к ДТП.

Кроме того, в осенний период сокращается световой день, поэтому водителям приходится большую часть времени управлять транспортным средством в темноте. В сумерках и темноте значительно ухудшается видимость, поэтому можно ошибиться в определении расстояния до движущегося автомобиля, или же банально не заметить неподвижный предмет.

Соблюдение правил дорожного движения и правил безопасного вождения сократит риск возникновения аварий, отмечают в Нацполиции.

Правоохранители назвали правила безопасного управления автомобилем в осенний период:

- правильно настройте осветительные приборы и зеркала в транспортном средстве;
- не превышайте оптимальную скорость;
- соблюдайте дистанцию и интервал между автомобилями;
- не пользуйтесь средствами мобильной связи;
- используйте ремни безопасности и детские автокресла;
- во время путешествий на большие расстояния обязательно делайте перерывы, будет целесообразно остановиться, отдохнуть и несколько минут подышать свежим воздухом;
- если вас клонит в сон, остановите автомобиль и отдохните.

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