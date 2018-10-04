Политика МИД вручил ноту послу Венгрии - консул в Берегово объявлен персоной нон-грата

2018-10-04 12:46 231

В МИД Украины послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню сегодня вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

Как соощается на сайте украинского МИД, такие меры приняты в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица.

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Ранее появилось видео, снятое в консульстве в Берегово, на котором видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.

Глава МИД Климкин заявил, что венгерский консул будет лишен аккредитации и вскоре покинет Украину. Будапешт грозит ответной высылкой украинского консула.

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Вскоре после этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о высылке консула Украины в ответ на выдворение своего консула из Закарпатья. 

Как сообщил Сийярто, правительство Венгрии решило выслать украинского консула в качестве ответа на объявление Украиной персоной нон-грата венгерского консула в Берегово.

"Один из работающих здесь консулов (Украины) должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ", - заявил министр.

Кроме того, он заявил о жесткой позиции Венгрии о блокировании процесса евроатлантической интеграции Украины. "Это потому, что в Украине будут выборы, президент (Порошенко) хочет завоевать популярность ненавистью к подкарпатским венграм", - заявил Сийярто.

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