Экономика Всемирный банк прогнозирует новое замедление роста ВВП в Украине

2018-10-05 10:42 165

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%.

Об этом сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве

Как сообщает Интерфакс-Украина, в 2019 году Всемирный банк ожидает роста ВВП на уровне 3,5% ВВП.

Напомним, в апреле Всемирный банк подтвердил прогноз по ВВП Украины на нынешний год на уровне 3,5%. Однако тогда отмечалось, что если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 рост ВВП может снизиться на 2 п.п. При этом прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы был сохранен на уровне 4%.

В августе сообщалось, что во втором квартале 2018 года украинская экономика ускорилась до 3,6%. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%. ВВП Украины растет десятый квартал подряд.

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Экономика

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