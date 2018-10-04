Рианна выгуляла новое змеиное мини-платье, лабутены и бриллианты

Рианна посетила вечеринку Fenty Beauty by Rihanna в Австралии. Для выхода в свет звезда выбрала очень смелый наряд - обтягивающее мини платье без бретелек с расцветкой питоновой кожи.
Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.
Дополнила наряд Рианна босоножками на шпильке от Louboutin и несколькими бриллиантовыми украшениями ювелирного бренда Chopard.
Напомним, ранее Рианна представила собственную коллекцию нижнего белья на Неделе моды в Нью-Йорке, шокировав публику беременными моделями.