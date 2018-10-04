фото-видео Рианна выгуляла новое змеиное мини-платье, лабутены и бриллианты

2018-10-05 20:28 225

Рианна посетила вечеринку Fenty Beauty by Rihanna в Австралии. Для выхода в свет звезда выбрала очень смелый наряд - обтягивающее мини платье без бретелек с расцветкой питоновой кожи.

Точно из такого же материала были выполнены шляпа и плащ звезды. Наряд Рианна выбрала в модном доме Versace.

 Дополнила наряд Рианна босоножками на шпильке от Louboutin и несколькими бриллиантовыми украшениями ювелирного бренда Chopard.

Напомним, ранее Рианна представила собственную коллекцию нижнего белья на Неделе моды в Нью-Йорке, шокировав публику беременными моделями.

 

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