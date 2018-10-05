Спорт фото Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками

2018-10-05 12:44 66

После досадного ничейного результата в матче Лиги Европы Чехии ( в матче против Яблонца) наставник Динамо Александр Хацкевич признал, что пропущенные голы - это следствие индивидуальных ошибок.

"После наших голов соперник начал выходы через длинные передачи. Мы где-то проигрывали подбор. Не было контригры. Моменты с выходами в атаку нам не слишком удавались, но те, которые у нас были, мы должны были доводить до конца.

Но у наших ворот тоже моментов не было, по большому счету. Пропущенные голы - индивидуальные ошибки наших игроков. Во время второго пропущенного я не могу объяснить действия Пиварича. Так обрезаться, когда рядом были Шепелев, Цыганков! Это индивидуальные решения игрока ...

Не только в перерыве, я и в первом тайме просил Гармаша, Сидорчука и Буяльского сдерживать соперника в центре поля. Гармаш, тот же, очень много обрезался, а это опытный футболист. Денис не играл 3 дня назад, он свежий, но были моменты, когда он обрезал нас одним касанием.

Замена Буяльского? Еще в перерыве у Виталия было ощущение, что передняя мышца налилась. Нам надо было освежить эту зону и Владимир Шепелев, я считаю, неплохо вошел в игру. Надеюсь, это не такая травма, которая помешает ему сыграть даже в следующем матче.

В нашей группе все только начинается. Вся борьба впереди. Возможно, следующие два матча с Ренном будут определяющими. Только через игры в Лиге Европы мы сможем понять, готовы ли мы двигаться дальше. Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова.

До зимы у нас не будет усиления. Надо обходиться теми ресурсами, которые есть. И ждать, пока наши молодые ребята начнут добавлять", - отметил Хацкевич.