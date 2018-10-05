Спорт фото Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками

2018-10-05 12:44 66

После досадного ничейного результата в матче Лиги Европы Чехии ( в матче против Яблонца) наставник Динамо Александр Хацкевич признал, что пропущенные голы - это следствие индивидуальных ошибок.

"После наших голов соперник начал выходы через длинные передачи. Мы где-то проигрывали подбор. Не было контригры. Моменты с выходами в атаку нам не слишком удавались, но те, которые у нас были, мы должны были доводить до конца.

Но у наших ворот тоже моментов не было, по большому счету. Пропущенные голы - индивидуальные ошибки наших игроков. Во время второго пропущенного я не могу объяснить действия Пиварича. Так обрезаться, когда рядом были Шепелев, Цыганков! Это индивидуальные решения игрока ...

Не только в перерыве, я и в первом тайме просил Гармаша, Сидорчука и Буяльского сдерживать соперника в центре поля. Гармаш, тот же, очень много обрезался, а это опытный футболист. Денис не играл 3 дня назад, он свежий, но были моменты, когда он обрезал нас одним касанием.

Замена Буяльского? Еще в перерыве у Виталия было ощущение, что передняя мышца налилась. Нам надо было освежить эту зону и Владимир Шепелев, я считаю, неплохо вошел в игру. Надеюсь, это не такая травма, которая помешает ему сыграть даже в следующем матче.

В нашей группе все только начинается. Вся борьба впереди. Возможно, следующие два матча с Ренном будут определяющими. Только через игры в Лиге Европы мы сможем понять, готовы ли мы двигаться дальше. Я лично считаю, что для Лиги Европы команда готова.

До зимы у нас не будет усиления. Надо обходиться теми ресурсами, которые есть. И ждать, пока наши молодые ребята начнут добавлять", - отметил Хацкевич.

Еще по теме

После поражения от Карпат Александр Хацкевич объявил, что уходит в отставку

2018-09-03 11:45 1626

"Неуверенность и психологическое давление", - Хацкевич назвал причины поражения от "Аякса"

2018-08-23 19:34 1854

"Нужно больше рисковать", - Хацкевич прокомментировал победу "Динамо"

2018-08-15 14:13 1722

Динамо на своем поле сегодня принимает Славию - на кого ставят букмекеры

2018-08-14 15:46 1305

Еще новости в разделе "Спорт"

фото Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками

2018-10-05 12:44 66

Роналду исключили из сборной Португалии за изнасилование

2018-10-04 21:30 741

Фонсека признал, что тренер Лиона был умнее - результаты всех матчей ЛЧ

2018-10-03 11:14 696

"Лион" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

2018-10-02 19:00 1269
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

фото Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками 2018-10-05 12:44 66
Роналду исключили из сборной Португалии за изнасилование 2018-10-04 21:30 741
Фонсека признал, что тренер Лиона был умнее - результаты всех матчей ЛЧ 2018-10-03 11:14 696
"Лион" – "Шахтер": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 2018-10-02 19:00 1269

Лента

13:12 В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени
фото 12:44 Хацкевич пояснил плохой результат в Лиге Европы индивидуальными ошибками
12:16 В Facebook уверяют, что взломавшие 50 млн аккаунтов хакеры ничего не смогли украсть
11:43 Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях
11:15 Турчинов заявил, что СНБО не станет медлить с решением по закрытию телеканалов
10:42 Всемирный банк прогнозирует новое замедление роста ВВП в Украине
10:14 Томас Харрис дописывает первый за 40 лет роман, в котором нет Ганнибала Лектера
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:13 Фонд Сороса из-за притеснений власти покинул Венгрию, офис переехал в Берлин
08:32 У Гройсмана уверяют, что все котельные уже готовы к старту отопительного сезона