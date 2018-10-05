Украина В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч

2018-10-05 20:07 528

Сотрудники Госслужбы по вопросам труда будут проверять как большой, так и малый бизнес.

В первую очередь инспекция грозит тем предприятиям, где большая часть сотрудников получают минимальную зарплату, в то время как средний показатель по стране по состоянию на 1 августа нынешнего года составляет 9 тысяч 170 гривен.

В рейдах задействуют налоговиков, Нацполицию, Пенсионный фонд, местные органы исполнительной власти, Госслужбу по вопросам труда. Эти ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики, а те до 15 числа каждого месяца отчитываться о результатах проверок в Кабмине.

Предпринимателям, у которых найдут нарушения, грозят огромные штрафы. Так, штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тысяч грн, штраф за недопуск проверяющего — до 390 тысяч.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что большая часть украинской экономики находится в тени, а работодатели выплачивают зарплаты "в конвертах".