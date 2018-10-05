Украина В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч

2018-10-05 20:07 528

Сотрудники Госслужбы по вопросам труда будут проверять как большой, так и малый бизнес.

В первую очередь инспекция грозит тем предприятиям, где большая часть сотрудников получают минимальную зарплату, в то время как средний показатель по стране по состоянию на 1 августа нынешнего года составляет 9 тысяч 170 гривен.

В рейдах задействуют налоговиков, Нацполицию, Пенсионный фонд, местные органы исполнительной власти, Госслужбу по вопросам труда. Эти ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики, а те до 15 числа каждого месяца отчитываться о результатах проверок в Кабмине.

Предпринимателям, у которых найдут нарушения, грозят огромные штрафы. Так, штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тысяч грн, штраф за недопуск проверяющего — до 390 тысяч.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что большая часть украинской экономики находится в тени, а работодатели выплачивают зарплаты "в конвертах". 

Еще по теме

Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях

2018-10-05 11:43 684

Гройсман намекнул, что тарифы на газ повышаются из-за огромных долгов Украины

2018-10-03 08:11 849

В Украине начались масштабные проверки бизнеса: кому придется несладко

2018-10-02 17:00 747

Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен

2018-09-30 12:00 4878

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч

2018-10-05 20:07 528

Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива

2018-10-05 15:45 936

В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени

2018-10-05 13:12 615

Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях

2018-10-05 11:43 684
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч 2018-10-05 20:07 528
Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива 2018-10-05 15:45 936
В Украине снова заговорили о бессмысленности перевода времени 2018-10-05 13:12 615
Неделя без штрафов - до 15 октября полицейские будут лишь предупреждать лихачей о нарушениях 2018-10-05 11:43 684

Лента

фото 22:12 В США на водительских правах начали указывать нетрадиционную сексуальную ориентацию
21:36 Конец анонимности Сети: актриса через суд получила компенсацию за злые комментарии
21:03 У Гройсмана заявили, что получившие субсидии вернут стране 5 миллиардов
20:28 Рианна выгуляла новое змеиное мини-платье, лабутены и бриллианты
20:07 В Украине начинаются массовые проверки бизнеса - кому грозят штрафы в 390 тысяч
фото 19:35 Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018
18:31 Могут у любого забрать все - в законе о спецконфискации обнаружена опасная лазейка
17:29 Выявлена уязвимость Facebook - начало расследование потенциальной утечки данных
16:27 Президента США Дональда Трампа обвиняют в уклонении от уплаты налогов
15:45 Включенный ближний свет фар: мифы, реальность, опасности и расход топлива