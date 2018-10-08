Политика фото В Одесской области взорвали осколочной гранатой авто местной чиновницы

2018-10-08 09:10 258

В Одесской области взорвали автомобиль секретаря Мологовской объединенной территориальной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в областной полиции, в ночь на воскресенье, 7 октября, неустановленный злоумышленник метнул взрывное устройство в автомобиль ВАЗ-2108, который стоял во дворе частного домовладения в селе Выпасное. По предварительной информации, автомобиль поврежден взрывом боевой осколочной гранаты РГД-5.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Одесское издание Думская сообщает, что два года назад преступники похитили отца Алены Дрогомощенко Михаила, также депутата сельсовета, вывезли его в лес и жестоко избили. Пострадавшему удалось добраться до дороги, где его подобрали местные жители. Личности похитителей полиция не установила до сих пор.

Еще по теме

фото Электромоторы, беспилотники и сенсоры: Все новинки Парижского автосалона -2018

2018-10-05 19:35 936

В Одесской области обнаружена сибирская язва - введен жесткий карантин

2018-10-02 15:13 660

В сети появилось фото Захарченко за секунду до взрыва

2018-09-29 11:00 1341

США поддержали предоставление автокефалии Украинской церкви

2018-09-28 20:31 1131

Еще новости в разделе "Политика"

Прекративший голодовку Сенцов пишет сценарий фильма о выживании в российской тюрьме

2018-10-08 13:14 81

В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ - основные вопросы, дебаты, повестка

2018-10-08 11:12 183

фото В Одесской области взорвали осколочной гранатой авто местной чиновницы

2018-10-08 09:10 258

У Гройсмана заявили, что получившие субсидии вернут стране 5 миллиардов

2018-10-08 08:29 9585
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Прекративший голодовку Сенцов пишет сценарий фильма о выживании в российской тюрьме 2018-10-08 13:14 81
В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ - основные вопросы, дебаты, повестка 2018-10-08 11:12 183
фото В Одесской области взорвали осколочной гранатой авто местной чиновницы 2018-10-08 09:10 258
У Гройсмана заявили, что получившие субсидии вернут стране 5 миллиардов 2018-10-08 08:29 9585

Лента

13:46 ДОЛЛАР И ЕВРО ПОДЕШЕВЕЛИ - НБУ ОБНОВИЛ КУРС ОСНОВНЫХ ВАЛЮ
13:14 Прекративший голодовку Сенцов пишет сценарий фильма о выживании в российской тюрьме
КАРТА 12:45 Ситуация в зоне ООС: Сепаратисты применили запрещенную тяжелую артиллерию
КАРТА 12:13 Осенняя погода: сегодня днем будет тепло +22°C, ночью сильно похолодает
11:44 Глава МВД раскрыл детали убийства журналистки, расследовавшей хищения из фондов ЕС
11:12 В Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия ПАСЕ - основные вопросы, дебаты, повестка
10:43 Начался масштабный фото/видеоконтроль скорости движения - где расположены патрули с радарами Trucam (полный список)
10:11 В Солсбери недалеко от дома Скрипалей проводят концерт "Из России с любовью"
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:42 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 09:10 В Одесской области взорвали осколочной гранатой авто местной чиновницы