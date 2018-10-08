Политика фото В Одесской области взорвали осколочной гранатой авто местной чиновницы

2018-10-08 09:10 258

В Одесской области взорвали автомобиль секретаря Мологовской объединенной территориальной громады Белгород-Днестровского района Алены Дрогомощенко.

Как сообщили СМИ со ссылкой на источники в областной полиции, в ночь на воскресенье, 7 октября, неустановленный злоумышленник метнул взрывное устройство в автомобиль ВАЗ-2108, который стоял во дворе частного домовладения в селе Выпасное. По предварительной информации, автомобиль поврежден взрывом боевой осколочной гранаты РГД-5.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Одесское издание Думская сообщает, что два года назад преступники похитили отца Алены Дрогомощенко Михаила, также депутата сельсовета, вывезли его в лес и жестоко избили. Пострадавшему удалось добраться до дороги, где его подобрали местные жители. Личности похитителей полиция не установила до сих пор.