Курьезы Пьяные птицы устроили беспредел в американском городе - полиция советует не паниковать

2018-10-08 21:36 279

Жители американского штат Миннесота испытывают массу неудобств из-за пьянства...птиц. Так, дрозды, свиристели и другие пернатые в городе Гилберт устраивают беспорядки, врезаются в лобовые стекла авто, бьют окна домов, постоянно натыкаются на деревья и столбы. Дошло до того, что люди заявляют о неадекватных птицах в полицию.

Вынужденные реагировать на заявления граждан правоохранители это объясняют нетрезвым состоянием пернатых.

Начальник полиции Гилберта Тай Текар утверждает, что птицы употребляют в пищу перезрелые ягоды, которые их и опьяняют. Из-за ранних морозов ягоды начали бродить, а печень птиц не справляется с токсинами.

В свою очередь доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон подтвердила, что птицы действительно напиваются, и указала на то, что это далеко не редкое явление — хотя оно более характерно для поздней зимы или ранней весны.

Странствующие дрозды и свиристели в основном питаются плодами, поэтому они больше других восприимчивы к опьянению. Из-за этого птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны скрыться от хищников.

Начальник полиции города призвал жителей не беспокоить правоохранительные органы из-за пьяных птиц, а просто подождать - трезвеют пернатые быстро.