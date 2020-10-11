Украина В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу

2020-10-11 14:30 213

 

На территории Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника было обнаружено удивительное животное, которое заинтересовало экспертов отделения. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

По информации, этим созданием оказался мотылек Caotala Fraxini(голубая ленточница), которого очень редко можно встретить в Украине.

Отмечается, что это один из крупнейших представителей бабочек на Украине и в Европе: длина переднего крыла может достигать 45 миллиметров, а размах крыльев в полете - 110 миллиметров. Голубая ленточница активна по ночам и реагирует на свет.

Вид данного насекомого был занесен в Красную книгу Украины как исчезающий. Для многих ученых-биологов встреча с бабочкой стала неожиданным сюрпризом, который в начале даже напугал.

"Скорее всего, этот мотылек залетел в помещение, чтобы спрятаться от дождя.", - сказал один из научных сотрудников заповедника.

В заповеднике рассказали, что после дождя бабочку перенесут на ее любимое дерево - тополь.

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