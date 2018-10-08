фото-видео фото Пятилетняя дочь Ким Кардашьян впервые вышла на большой подиум

2018-10-08 22:12 246

Пятилетняя дочь Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт провела первое в своей жизни дефиле на подиуме. Девочка приняла участие в показе компании L.O.L. Surprise.

Снимки юной модели опубликовала мать на своей странице в Instagram.

Напомним, Ранее Норт снималась в рекламе Fendy. Но опыт работы на подиуме стал для звездного ребенка первым. Дебют юной Кардашьян состоялся на показе L.O.L. Surprise. Норт вышла в образе кукол, которых выпускает компания. Девочка прошлась в красной кожаной юбке и короткой куртке в том же стиле.