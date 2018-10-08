Украина Водителей Киева предупредили о неминуемых адских пробках в начале ноября

2018-10-14 14:05 288

В Киеве 3-4 ноября ремонтники снесут "уставшую" эстакаду на Шулявске. Как следствие, в столице образуются многокилометровые пробки.

"Конечно, в первые дни будет "ад" на дорогах, но, надеемся, не долго. Сейчас расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", - заявил главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник.

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ СДЕЛАЛИ ПЕШЕХОДНЫМ - ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ В СТОРОНУ ЦЕНТРА

Перед водителями, которые ежедневно проезжают район Шулявки, стоит задача изучить схему объезда. Популярный путепровод закроют на 1,5 года.

А на одной из крупнейших магистралей столицы - проспекте Победы на это время значительно уменьшится число полос.

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАВШЕЙ ЭКСТАКАДЫ НА ШУЛЯВКЕ - ОБЪЕЗД, СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

"Демонтировать Шулявский путепровод будем полностью. Первыми снесем пролетные строения, опоры, потом и фундамент к ростверкам. Поле из свай (части фундаментов) придется покинуть. Есть заключение экспертизы, что старые фундаменты не пригодны для новых современных и будущих нагрузок. Вместо старых здесь установят новое свайное поле", - заявил Здольник.

Во время всех этих работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Ремонтники обещают работать даже ночью.