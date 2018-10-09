Взыв арсенала в Ичне: Перекрыто движение по трассам Черниговской области, где можно проехать
2018-10-09 10:13 36
Службы автодорог в Черниговской области сообщает, что из-за взрывов боеприпасов на шестом арсенале в районе населенного пункта Ичня запрещено движение по трем трассам Черниговской области.
В частности речь идет о таких автомобильных дорогах:
- Дорога Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични.
- Дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин в сторону Хаенки - Монастырище - Ичня.
- Дорога Т-25-24 Борзна - Ичня - Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и со стороны дороги Н-07 в Ичне.
В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ РВАНУЛИ ВОЕННЫЕ АРСТСКЛАДЫ, ПРОХОДИТ ЭВАКУАЦИЯ
Остается свободным проезд по таким дорогам:
- М-02 Копти - Глухов - Бачевск.
- Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин.
- Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка в обоих направлениях.
Для информирования участников дорожного движения установлены соответствующие предупредительные дорожные знаки.
Проходит заседание штаба по чрезвычайным ситуациям при облгосадминистрации.