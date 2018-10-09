Украина Во Львове зафиксирована опасная концентрация загрязняющих веществ в воздухе и воде

2018-10-09 19:28 108

В культурной столице Украины - Львове зафиксировали крайне высокий уровень загрязнения воздуха.

"Мобильная химическая лаборатория КП "Административно-техническое управление" в третьем квартале 2018 обследовала 35 водоемов и изучила 30 перекрестков города Львова. На 28 из 30 обследованных городских перекрестках и на 34 из 35 водных объектах специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", – сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Наиболее загрязненными (превышение в два и более раза) оказались шесть перекрестков улиц: Лычаковская - Пасечная; Черновола - Химическая; Сияние - Широкая - Левандовская; Стрыйская - Научная - Хуторовка; Черновола - Под Дубом; Городоцкая - Наливайко.

Повышенные показатели связаны с высокой температурой воздуха в первой половине квартала, и увеличением числа транспорта. Загрязнение воды связывают с цветением водоемов и загниванием растительности. Также наблюдается постоянное загрязнение вод твердыми бытовыми отходами.