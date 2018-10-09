Экономика Жити по-новому не будем до 2020 года - МВФ ухудшил прогнозы по украинской экономике

2018-10-14 13:04 357

Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) понизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Фонд также ухудшил прогноз роста на 2020 год до 3,4% с 4%, в то же время улучшил к концу текущего года – до 3,5% с 3,2%.

Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) – до 10,9%, в 2019 году – на 0,7 п.п., до 7,3%.

Прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года остался неизменным, тогда как к концу 2019 года улучшен до 6,2% с 6,5%.

Фонд также улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год – до 3,1% с 3,7% ВВП, в то же время на 2019 год ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП. В пятилетней перспективе ожидается снижение дефицита текущего счета платежного баланса до 3,1% (в апреле прогнозировался рост до 4%).

Напомним, на прошлой неделе Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%, и в 2019 году – до 3,5% с 4%.

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Экономика

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