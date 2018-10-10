Украина В Генпрокуратуре расследуют версию теракта на складе боеприпасов в Ичне

2018-10-10 09:16 153

Следствие не исключает версию теракта в связи со взрывами на складах с боеприпасами вблизи города Ичня в Черниговской области.

"По имеющейся информации, версию теракта следствие также не исключает. В частности, она также прорабатывается специалистами оперативных подразделений правоохранительных органов и Министерства обороны Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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По его словам, на месте происшествия сейчас работает группа военных прокуроров. Продолжаются допросы часовых военизированной охраны ВСУ, которые осуществляли непосредственную охрану территории хранения боеприпасов, а также других свидетелей. Уточняются размеры ущерба. Интенсивность взрывов в данный момент уменьшилась.

По факту чрезвычайного происшествия военной прокуратурой Центрального региона Украины начато уголовное производство по ст. "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения".

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По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что в 3.20 вторника одновременно были подорваны три хранилища арсенала, а через 20 минут – еще несколько.