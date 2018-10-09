Украина Арсенал №6 взорвали диверсанты - в Минобороны заявили о 4 взрывах в разных местах

2018-10-09 11:14 378

В Минобороны Украины намекнули, что ЧП на артскладах в Черниговской области могло произойти из-за диверсантов.

Пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории складов шестого арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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"На данный момент по данным оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - заявил замначальника Генштаба ВСУ Родион Тимошенко на брифинге в Киеве.

По его словам, пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.

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"В течение последнего времени с территории данного арсенала вывезено около 50 % боеприпасов большого калибра и с площадок, которые были на открытой местности и они помещены, эти боеприпасы, на другие арсеналы, склады, в подземные укрытия, то есть, хранилища защищенного типа", - добавил Тимошенко.

В то же время сообщается, что раненых, жертв, травмированных среди военнослужащих и работников ВСУ нет. Также нет сообщений о жертвах и раненых среди местного населения.