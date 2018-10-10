фото-видео фото Последствия взрыва складов с боеприпасами в Ичне - первые фото разрушений

2018-10-10 13:16 222

В Черниговской области проходят мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале Минобороны под Ичней.

Дополнительно запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6 арсенала. На месте работает специальная инженерная и пожарная техника. Перекрыто воздушное пространство в районе, остановлена железная дорога, блокированы несколько автотрасс. В Ичне перекрыты коммуникации, нет света, газа.

За сутки из опасного региона оперативно эвакуированы более 12 500 человек. Ниже первые фото последствий ЧП на арсенале и в близлежащих населенных пунктах.

ВИДЕО: ДРОН СНЯЛ ЭПИЦЕНТР ВЗРЫВОВ НА АРСЕНАЛЕ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ