В Черниговской области проходят мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на арсенале Минобороны под Ичней.
Дополнительно запланировано прибытие еще трех пожарных танков на территорию 6 арсенала. На месте работает специальная инженерная и пожарная техника. Перекрыто воздушное пространство в районе, остановлена железная дорога, блокированы несколько автотрасс. В Ичне перекрыты коммуникации, нет света, газа.
За сутки из опасного региона оперативно эвакуированы более 12 500 человек. Ниже первые фото последствий ЧП на арсенале и в близлежащих населенных пунктах.
ВИДЕО: ДРОН СНЯЛ ЭПИЦЕНТР ВЗРЫВОВ НА АРСЕНАЛЕ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ