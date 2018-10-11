Украина Пожар на артскладах в Черниговской области полностью ликвидирован, - Минобороны

2018-10-11 10:40 96

Пожар на территории шестого арсенала Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области полностью ликвидирован. 

"Пожар на территории 6-го Арсенала ВС Украины ликвидирован в полном объеме", - сообщает пресс-служба Минобороны.

По состоянию на данное время звучат лишь единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала.

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Подразделения ВС Украины совместно с ГосЧС выполняют мероприятия по ликвидации очагов задымления и тления.

Группами разминирования осуществляется зачистка от взрывоопасных предметов административной территории, а также территории вблизи арсенала.

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"Осуществляется деятельность по налаживанию повседневной деятельности арсенала и последующей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - говорится в сообщении.

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