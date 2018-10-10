Украина Полторак проговорился: перед ЧП с 6-го арсенала в Ичне вывезли 20 тысяч тонн ценных боеприпасов

2018-10-10 13:44 126

Сегодня на заседании Кабмина министр обороны Степан Полторак наконец назвал точные цифры по боеприпасам, которые сейчас взрываются на артскладах в Ичне. По его данным, на момент происшествия на складах находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них возможных к применению было 43 тыс. тонн, остальные 18 тыс. тонн - это элементы боеприпасов и комплектующие.

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Примечательно, что ранее в ГосЧС озвучили большую цифру, заявляли, что ориентировочно на объекте были размещены 88 тыс. тонн боеприпасов. Однако, вскоре в Минобороны уточнили, что на момент пожара их было значительно меньше.

Более того, глава оборонного ведомства Полторак заявил, что самые дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы ранее были передислоцированы на другие арсеналы.

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По его словам, на момент взрыва на складах в Ичне находились боеприпасы, которые не были на вооружении армии и подлежали утилизации.

Интересно, что ранее в Минобороны утверждали, что на военных складах вблизи Ични хранилось преимущественно стрелковое оружие и что там нет снарядов и ракетных комплексов.

Однако президент Порошенко опроверг эту информацию.

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"Ситуация, когда одновременно имеем подрывы трех складов, а за 20 минут после этого одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранились не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования", - заявил он во время доклада силовиков о пожаре на военных складах в Черниговской области.

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