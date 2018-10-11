Украина За первую неделю октября гриппом заболели более 140 тысяч украинцев

2018-10-12 12:13 195

За первую неделю октября в Украине зарегистрировано уже 142 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

Как сообщил гендиректор центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, ежегодно в стране регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ.

При этом в ведомстве уверяют, что это еще не начало эпидемии.

ОТ ГРИППА БУДУТ ПРИВИВАТЬ ФРАНЦУЗСКОЙ ВАКЦИНОЙ VAXIGRIP TETRA И КОРЕЙСКОЙ GC FLU

Вакцинация от гриппа не является обязательной, она лишь рекомендована. В Минздраве хотели бы, чтобы в этом году провакцинировались хотя бы больше 1% украинцев.

Вместе с тем, Курпита уточнил, что вакцина от гриппа не защищает от насморка и простуды. В первой партии поступило 350 тысяч доз вакцин против гриппа. Их должно хватить до середины декабря.

Противопоказаниями для вакцинации от гриппа являются: повышенная чувствительность к какому-либо компоненту вакцины, в частности, к компоненту куриного мяса или яйца (т.к. вакцина изготавливается на куриных эмбрионах.); недостаточный вес тела; обострение заболеваний и температура выше 38 градусов; пациенты в период выздоровления.

Остальные противопоказания должен определить семейный врач.

Напомним, ранее новые вакцины против гриппа начали развозить в аптеки Украины.

Во время нового эпидсезона в Украине ожидаются три штамма вируса гриппа: Мичиган, Сингапур и Колорадо.

"Эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года. Согласно опубликованному прогнозу Всемирной организации здравоохранения, вирусами, которые будут циркулировать в Украине, являются: вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и вирус, подобный B/Colorado/06/2017", - сообщили в Минздраве.