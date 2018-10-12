Политика У Гройсмана признали, что почти каждый второй автобус перевозит людей нелегально

2018-10-12 18:29 150

Как заявили в Кабмине Гройсмана, сегодня порядка 30-40% автобусных перевозчиков в Украине работают нелегально.

"В первую очередь наши усилия, это не только на российском направлении, а в целом по Украине, нацелены на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков.

Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения", – заявил в эфире канала Громадське министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок.

Напомним, в середине августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Мининфраструктуры намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в/из России.