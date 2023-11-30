Политика Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками

2023-11-30 18:26

 

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаядхур встретился с польскими перевозчиками, блокирующими четыре пункта пересечения границы с Украиной, и заявил о шагах для частичного снятия блокады.

После переговоров с министром глава Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта Вальдемар Ящур заявил, что перевозчики не прекратят протест на четырех пунктах пересечения границы, но не будут распространять его еще на два – в Нижанковичах и Зосине.

"Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль за въездом грузовиков в Польшу", – добавил Ящур, пожаловавшись на "значительное" количество нарушений со стороны Украины.

В свою очередь Гаяхдур объявил, что правительство Польши усилит проверку транспортных средств на пограничных переходах с Украиной.

"В этих проверках также будут участвовать сотрудники национальной налоговой администрации, пограничники и полиция. Это будут усиленные меры. Я уже говорил с министром финансов и министром внутренних дел и администрации – они задекларировали свое полное сотрудничество в этом вопросе", – сказал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

Блокада границы: правительство Польши призвало Украину выполнить требования протестующих

2023-11-28 18:26

Забастовка польских перевозчиков: в очереди на границе умер второй украинский водитель

2023-11-23 13:35

Правительство Израиля одобрило временное перемирие с ХАМАС

2023-11-22 21:37

Блокада польских перевозчиков на границе: ЕС предостерег Польшу

2023-11-16 17:37

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский сделал заявление о получении истребителей F-16

2023-11-30 21:37

В Конгрессе США представили законопроект о конфискации роССийских активов

2023-11-30 20:04

Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками

2023-11-30 18:26

Зеленский заявил, что Крым освободить будет легче, чем Донбасс

2023-11-30 16:05
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский сделал заявление о получении истребителей F-16 2023-11-30 21:37
В Конгрессе США представили законопроект о конфискации роССийских активов 2023-11-30 20:04
Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками 2023-11-30 18:26
Зеленский заявил, что Крым освободить будет легче, чем Донбасс 2023-11-30 16:05