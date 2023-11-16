Политика Блокада польских перевозчиков на границе: ЕС предостерег Польшу

2023-11-16 17:37

Если польские власти не решат вопрос блокады на пунктах пропуска на границе Польши с Украиной, Еврокомиссия может начать "карательную процедуру" против Польши, сообщает RMF24.

Детали

Польские власти, согласно законодательству ЕС, обязаны обеспечить свободное передвижение украинских грузовиков на пограничных переходах, сообщил RMF FM представитель Еврокомиссии.

Как сообщил журналист RMF FM в Брюсселе, речь идет о том, что польские власти обязаны обеспечить поток товаров из Украины, так называемые "Пути солидарности".

Некоторые в Еврокомиссии считают, что польские власти не делают все, чтобы решить проблему и прекратить протесты польских перевозчиков. Брюссель явно теряет терпение, отмечает издание.

Официально в Еврокомиссии, как сообщается, не хотят комментировать меры, которые она может принять против польских властей, поскольку уверяют, что переговоры с Польшей и Украиной продолжаются.

Европейская комиссия все еще находится в контакте с властями обеих стран, мы не можем комментировать возможные меры, поскольку обсуждения продолжаются, сообщил представитель Еврокомиссии.

Неофициально журналисту RMF FM стало известно, как сообщается, что "рассматривается процедура нарушения законодательства ЕС из-за нарушения польскими властями положений регламента ЕС о либерализации торговли с Украиной, действие которого недавно было продлено до июня 2024 года". Еврокомиссия изучает правовую основу для начала процедуры, указывает издание.

Дополнение

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста возле трех пунктов пропуска на границе Польши и Украины. Среди требований польских перевозчиков - вернуть необходимость украинским перевозчикам получать разрешения на въезд в Европейский Союз. Также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.

13 ноября Украина провела переговоры с Польшей для снятия блокады на границе. Стороны, как сообщил переговорщик со стороны Украины, пытаются искать компромиссы, чтобы увеличить пропускную способность и выполнять уже заключенные меморандумы, "но это сложно".

Украина и Еврокомиссия намеревались 15 ноября просить правительство Польши отменить блокирование границы.

Тем временем перевозчики не исключают расширения блокады в Польше и начало акции в Словакии.