Украина фото В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками

2018-10-12 16:27 201

В Киеве представили новейший мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра Харза, который вскоре может быть использован для охраны артскладов и других стратегически важных объектов.

"Этот комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов, например, штабов, узлов связи, складов и баз хранения вооружения и военной техники, электростанций, от нападения диверсионных групп и беспилотников", - сообщает пресс-служба госконцерна.

Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. "Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра, территории и подступов к объектам при любой погоде и времени суток", - подчеркнули в концерне.

Возможности Харзы позволяют эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, заранее их уничтожать или обезвреживать, уверяют в Укроборонпроме.

В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - за 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - за 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Среди ее преимуществ - компактность: комплекс располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и скрытно перемещать комплекс.

Кроме того, система требует минимальное времени для развертывания. Для приведения Харзы в активное состояние необходимо лишь 7 минут.