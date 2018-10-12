Украина фото В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками

2018-10-12 16:27 201

В Киеве представили новейший мобильный радиолокационный комплекс охраны периметра Харза, который вскоре может быть использован для охраны артскладов и других стратегически важных объектов.

"Этот комплекс предназначен для обеспечения защиты стратегических объектов, например, штабов, узлов связи, складов и баз хранения вооружения и военной техники, электростанций, от нападения диверсионных групп и беспилотников", - сообщает пресс-служба госконцерна.

Комплекс осуществляет охрану с помощью радиолокационного наблюдения в любом направлении, обрабатывая и записывая информацию в диапазонах видимого и инфракрасного излучения. "Это позволяет обеспечить круглосуточную охрану периметра, территории и подступов к объектам при любой погоде и времени суток", - подчеркнули в концерне.

Возможности Харзы позволяют эффективно отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии, заранее их уничтожать или обезвреживать, уверяют в Укроборонпроме.

В частности, РЛС комплекса способна "увидеть" маленький беспилотник (с ЭПР 0,01 м2) на расстоянии 7 км, человека - за 18 км, а крупные объекты, такие как автомобиль или самолет - за 30 км. При этом "Харза" способна одновременно следить в режиме онлайн за 200 целями.

Среди ее преимуществ - компактность: комплекс располагается на одноосном автомобильном прицепе, что позволяет оперативно и скрытно перемещать комплекс.

Кроме того, система требует минимальное времени для развертывания. Для приведения Харзы в активное состояние необходимо лишь 7 минут.

Еще по теме

В районе Ични саперы очистили дороги, интенсивность взрывов снизилась

2018-10-12 12:42 258

Пожар на артскладах в Черниговской области полностью ликвидирован, - Минобороны

2018-10-11 10:40 459

В Украине значительно усилена охрана арсеналов хранения боеприпасов МО

2018-10-11 09:12 348

На ликвидацию последствий ЧП на арсенале в Ичне потратят 100 миллионов гривен

2018-10-10 19:33 615

Еще новости в разделе "Украина"

фото В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками

2018-10-12 16:27 201

Полиция и Нацгвардия будут жестко пресекать попытки разжигания религиозной вражды

2018-10-12 14:15 276

КУРС ВАЛЮТ: ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ НА 2 КОП, А ЕВРО СНОВА ДОРОЖАЕТ

2018-10-12 13:43 252

В районе Ични саперы очистили дороги, интенсивность взрывов снизилась

2018-10-12 12:42 258
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками 2018-10-12 16:27 201
Полиция и Нацгвардия будут жестко пресекать попытки разжигания религиозной вражды 2018-10-12 14:15 276
КУРС ВАЛЮТ: ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ НА 2 КОП, А ЕВРО СНОВА ДОРОЖАЕТ 2018-10-12 13:43 252
В районе Ични саперы очистили дороги, интенсивность взрывов снизилась 2018-10-12 12:42 258

Лента

19:33 Фабрика резвлечений: Netflix выпустил рекордное количество ТВ-шоу и фильмов
18:29 У Гройсмана признали, что почти каждый второй автобус перевозит людей нелегально
17:32 Программист показал простой способ взломать систему защиты Windows 10
фото 16:27 В Киеве показали новейший РЛС комплекс для борьбы с вражескими беспилотниками
15:45 Выжившим в советских и немецких лагерях дали бесплатный проезд, но только раз в 2 года
15:16 Конституционный Суд запретил Минфину без спросу собирать данные о доходах граждан
14:51 Семьям военных дадут одноразовую помощь даже если те погибли уже после увольнения
фото 14:23 Проспект Победы в Киеве сделали пешеходным - запрещено движение авто в сторону центра
14:15 Полиция и Нацгвардия будут жестко пресекать попытки разжигания религиозной вражды
13:43 КУРС ВАЛЮТ: ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ НА 2 КОП, А ЕВРО СНОВА ДОРОЖАЕТ