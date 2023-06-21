Мир Охрана периметра – виды и преимущества систем

2023-06-21 09:07

При необходимости обеспечения сохранности имущества одним из наиболее действенных способов является установка сигнализации. Однако такая система обладает рядом недостатков в решении задач охраны периметра. Дело в невозможности визуального контроля за большой территорией, а также в воздействии, которое оказывают на датчики птицы, животные и растительность. В этом случае оптимальным вариантом будет специальная охрана периметра, которая представляет собой целый комплекс технических средств, работающих с одной целью – обеспечение безопасности на территории. Такую услугу предоставляет компания Охранный Холдинг, мы же расскажем о ее особенностях и преимуществах.

Виды периметральной охраны

Данный тип обеспечения безопасности на обширных территориях и во дворах предполагает использование ряда технических средств, включая датчики взлома, системы слежения и технику для передачи сигнала на центральный пульт охраны.

Среди разновидностей систем выделяют пять основных типов:

радиолучевая – состоит из приемника и передатчика, что позволяет фиксировать преступника при помощи электромагнитного поля;

инфракрасная – может быть активной и пассивной, первая из которых передает сигнал тревоги при пересечении злоумышленником лазерного луча, вторая – «ловит» преступника, попавшего в инфракрасный диапазон;

геофонная – датчики устанавливаются на расстоянии 2-3 м на всей протяженности территории;

емкостная – устанавливается по верхушке заборов и ограждений;

вибрационная – предполагает использование сенсорного кабеля, преимущество которого в грамотном определении ложной и настоящей тревоги.

Каждый из вариантов обладает своими плюсами и минусами, о которых вы можете узнать у менеджеров Ohholding. В некоторых случаях имеет смысл установить несколько систем одновременно, которые обеспечат максимальный уровень безопасности периметра.

Преимущества установки периметральной сигнализации

Основное достоинство охраны периметра в том, что вы сможете получить сигнал о появлении злоумышленников задолго до их проникновения внутрь помещения. Так как датчики устанавливаются на заборы и другие заградительные сооружения, сигнал поступает при отдаленном расположении преступников. Также такую систему можно доукомплектовать камерами видеонаблюдения, что позволит определить подозрительную личность на подступах к территории.

При этом стоит понимать, что грамотную установку и настройку системы смогут гарантировать только квалифицированные мастера. Надлежащую работу периметральной сигнализации и камер видеонаблюдения вам гарантирует компания Охранный Холдинг, которая предлагает инновационное оборудование и хорошо обученный персонал.