Политика Проверки документов и авто. Киевскую ГЭС взяли под усиленную охрану

2022-02-17 21:20

Национальная гвардия Украины взяла под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию (ГЭС). На прилегающей территории работают патрули, которые проверяют у людей документы и транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НГУ.

Сообщается, что под усиленную охрану станцию взяли бойцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Основная задача - защита объекта и предотвращение несанкционированных проникновений.

Также сообщается, что к охране Киевской ГЭС привлекли военных с боевым опытом в районе проведения ООС на Донбассе.

"Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская полиция перешла на усиленный режим до 20 февраля, но его могут продлить.

Также сообщалось, что Национальная полиция не исключает российские провокации на этих выходных.