Украина ПриватБанк предупредил, что перестанут работать банкоматы, терминалы и карты

2018-10-12 21:35 264

Национализированный ПриватБанк сообщил, что в ночь на воскресенье, 14 октября, не будут обслуживаться пластиковые карточки клиентов. Это связано с обновлением технических систем банка.

В пресс-службе Привата сообщили, что запланировали переход на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга для увеличения производительности операций с платежными картами.

Для завершения этой работы банк объявил о технологической паузе процессинга в ночь на 14 октября.

В рамках процесса миграции на новую версию СУБД все операции с платежными картами банка будут приостановлены с полуночи до 4 утра, а дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября, предупредили в банке.

В это же время не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.