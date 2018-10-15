Украина КАРТА Сутки на Донбассе: сепаратисты применили запрещенное оружие, ранены трое солдат

2018-10-15 12:13 210

За минувшие сутки террористы Донбасса 23 раза обстреляли позиции ООС, трое украинских военнослужащих получили ранения. 

"Российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Новолуганского, Гнутово и Водяного оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - рассказали в штабе.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены и четверо ранены.

С начала текущих суток сепаратисты уже трижды обстреляли позиции в районе населенных пунктов Авдеевка, Лебединское и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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