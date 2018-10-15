Украина БОЛЕЕ 13 МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ попали в группу риска - когда в этом году придет грипп

2018-10-16 08:10 387

Всплеск заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в этом году в Украине  начнется во второй половине ноября, пик ожидается в начале декабря. В продажу уже поступили 350 тысяч вакцин, которых должно хватить до декабря. Также названы три штамма гриппа, которые могут нагрянуть в нашу страну.

Как заявил гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита, пока медики не фиксируют подъема заболеваемости, а эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, на протяжении текущей недели гриппом и ОРВИ заболели 143 тысячи украинцев, из них 71% — дети в возрасте до 17 лет.

В ведомстве предупреждают, что грипп в этом сезоне рискуют заболеть более 13 миллионов жителей нашей страны.

"В группе риска где-то 13,5 миллионов украинцев, то есть 30% украинцев имеют высокий шанс заразиться или получить осложнения от гриппа", - заявил Владимир Курпита.

ОТ ГРИППА НАС БУДУТ ПРИВИВАТЬ ВАКЦИНАМИ VAXIGRIP TETRA И GC FLU

В этом году в Украину могут нагрянуть:

  • вирус, подобный A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09
  • вирус, подобный A/Singapore/ INFIMH-16-0019/2016(H3N2)
  • вирус, подобный B/Colorado/06/2017

Медики отмечают, что лучший способ уберечься от гриппа - сделать прививку. В Украину уже поступило 350 тысяч вакцин, их должно хватить до середины декабря.

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