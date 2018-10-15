Политика фото На Закарпатье протестующие блокировали движение поезда Мукачево-Львов

2018-10-15 12:45 234

На станции Сколе Закарпатской области люди блокировали движение поезда Мукачево-Львов с требованием увеличить количество вагонов поезда.

Как сообщает местный сайт SKOLE-TODAY, люди недовольны тем, что электропоезд состоит только из четырех вагонов, а пассажиров очень много, среди которых и туристы. Движение поезда перекрыли люди, которым просто не хватило мест в поезде.

Это уже не первый случай в этом году люди блокируют движение этого поезда. Ранее более чем на час было заблокированодвижение электрички Львов - Мукачево. Пассажиры протестовали против ужасного состояния вагонов, а также из-за отсутствия мест.

Руководство Укрзализныци тогда пообещало увеличить количество вагонов, но ситуация не изменилась. На этот раз Укрзализныця после протеста выдала дополнительный электропоезд Лавчоне-Львов.

Примечательно, что подобные инциденты имели место и в других областях Украины. Жители поселков также перекрывали движение и возмущались, требовали увеличить чисто вагонов местных электричек. Однако, позднее выяснялось, что решение пускать не шесть, а четыре вагона было принято в связи с тем, что на эти рейсы продавалось менее пятидесяти билетов.