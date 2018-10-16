Украина КАРТА В Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы

2018-10-16 11:14 99

В Саратском районе Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы.

"Владелец хозяйства в селе Николаевка-Новороссийская заметил признаки болезни у коровы, которая "упала на ноги" и обратился к специалистам.

Зооветеринары немедленно прибыли на место и вскоре подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы. Никто из людей не пострадал. Приняты меры для локализации вспышки", - сообщили в Саратской райгосадминистрации, передает информагентство "Укринформ" .

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНА СИБИРСКАЯ ЯЗВА - ВВЕДЕН КАРАНТИН

Отмечается, что специалисты дезинфицировали помещение и дворовую территорию, где содержалось больное животное.

В селе объявлен карантин, в рамках которого запрещено вывозить мясо и молоко из этого населенного пункта. Кроме того, принят комплекс других мероприятий для локализации вспышки сибирской язвы.