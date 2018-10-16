Украина КАРТА В Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы

2018-10-16 11:14 99

В Саратском районе Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы. 

"Владелец хозяйства в селе Николаевка-Новороссийская заметил признаки болезни у коровы, которая "упала на ноги" и обратился к специалистам.

Зооветеринары немедленно прибыли на место и вскоре подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы. Никто из людей не пострадал. Приняты меры для локализации вспышки", - сообщили в Саратской райгосадминистрации, передает информагентство "Укринформ" .

В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНА СИБИРСКАЯ ЯЗВА - ВВЕДЕН КАРАНТИН

Отмечается, что специалисты дезинфицировали помещение и дворовую территорию, где содержалось больное животное.

В селе объявлен карантин, в рамках которого запрещено вывозить мясо и молоко из этого населенного пункта. Кроме того, принят комплекс других мероприятий для локализации вспышки сибирской язвы.

 

Еще по теме

фото В Одесской области взорвали осколочной гранатой авто местной чиновницы

2018-10-08 09:10 630

В Одесской области обнаружена сибирская язва - введен жесткий карантин

2018-10-02 15:13 822

Эксперт констатировал окончательную потерю влияния клана Аврамовых в Одесской области

2018-09-11 15:36 1542

Одесская "Барби" поразила поклонников соблазнительными фото

2018-08-28 19:30 1401

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА В Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы

2018-10-16 11:14 99

У Гройсмана признали, что почти каждый второй автобус перевозит людей нелегально

2018-10-16 09:40 807

КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные

2018-10-16 09:11 204

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-16 08:39 490919
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА В Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы 2018-10-16 11:14 99
У Гройсмана признали, что почти каждый второй автобус перевозит людей нелегально 2018-10-16 09:40 807
КАРТА Ситуация в зоне ООС: На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные 2018-10-16 09:11 204
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-10-16 08:39 490919

Лента

11:42 Сийярто заявил Климкину, что будет блокировать Комиссию Украина-НАТО
КАРТА 11:14 В Одесской области зафиксировали новый случай сибирской язвы
10:41 Курс валют в Украине: Сегодня доллар и евро подешевели на несколько копеек
10:13 Белорусская церковь разрывает связи с Константинопольским патриархатом
09:40 У Гройсмана признали, что почти каждый второй автобус перевозит людей нелегально
КАРТА 09:11 Ситуация в зоне ООС: На Донбассе погиб украинский солдат, есть раненные
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 БОЛЕЕ 13 МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ попали в группу риска - когда в этом году придет грипп
22:00 Супрун заявила, что все вакцины из календаря прививок в Украине есть
21:30 Кремль ответил на слова Трампа о причастности Путина к убийствам и отравлениям