Украина ''Ноги не идут'': в суде над Зайцевой произошел новый скандал

2018-10-16 19:30 195

Обвиняемая в совершении смертельного ДТП в Харькове - водитель Lexus Алена Зайцева перенесла два приступа и не может присутствовать на очередном заседании суда.

Ей вызвали скорую помощь, пишет Kharkiv Today.

"Зайцева конвоем в суд доставлена, но, как сообщил конвой, она не может выйти в зал из-за плохого самочувствия", - заявил судья Виктор Попрас.

Кроме того, конвойные заявили, что "у Зайцевой ноги не идут".

Ее адвокат Юлия Козырь попросила перенести заседание суда, заявив, что утром в СИЗО у подозреваемой было два приступа.

"Сегодня ее посещала бригада скорой помощи. На данный момент у нас нет справки или диагноза. Стороне защиты не предоставляют такую информацию. Без госпитализации и надлежащего медицинской помощи мы вообще не сможем рассматривать дело. Поэтому прошу отложить дело", - добавила Козырь.

Отметим, в суд также пришли родители Оксаны и Дианы Берченко. Они обвинили Зайцеву в попытках затянуть процесс.

"Это просто клоунада. На прошлом заседании адвокат Зайцевой зачитала список ее заболеваний. А как при таком количестве справок ее могли допустить до получения водительских прав?" - сказал Игорь Берченко.

В связи с этим, защита потерпевшей стороны выступила против переноса заседания и потребовала вызвать в суд скорую помощь, чтобы получить информацию о состоянии Алены Зайцевой.

Напомним, ДТП в центре Харькова произошло 18 октября 2017 года. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась Алена Зайцева, влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

19 июля стало известно, что в деле Зайцевой не могут найти ключевого свидетеля. Врач-нарколог проводила первое обследование после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови. 31 июля появилось заключение Минздрава о наличии в крови наркотиков у подозреваемой.

Позднее стало известно, что полиция не нашла врача Федирко.