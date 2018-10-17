Украина Изъята вся летная документация на упавший в Винницкой области истребитель Су-27

2018-10-18 09:10 195

В рамках расследования крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет, допрашиваются свидетели обстоятельств вылета воздушного судна.

"В настоящее время на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове изъята летная документация и документы на самолет. Сейчас продолжаются допросы свидетелей относительно обстоятельств вылета борта, его технического состояния на момент вылета, данных объективного контроля и другое", – сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

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Отмечается, что место падения истребителя находится под охраной.

Для установления причин трагедии группа военных прокуроров Винницкого гарнизона продолжает осмотр места падения истребителя совместно с представителями экспертной комиссии Минобороны и специалистами авиационно-технической лаборатории.

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