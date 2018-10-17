Курьезы фото В Житомирской области поставили памятник на котором два голых Виталия Кличко

2018-10-19 08:28 285

В Коростышеве Житомирской области появилась скульптура братьев Кличко, которые в обнаженном виде занимаются армрестлингом.

Фигуры пристально смотрят друг другу в лицо. Пользователи Соцсетей считают, что лица фигур идентичны и похожи исключительно на Виталия Кличко.

“Голого Виталия Кличко удвоили и увековечили в граните. То, что Кличко голые, - это отражение экономических проблем украинцев или тонкий намек на европейские ценности?” - пишут в Соцсетях.

Как удалось выяснить СМИ, авторство скульптуры принадлежит Виталию Рожику - большому фанату боксеров. Скульптор изготавливал памятник 5 лет по фотографиям, не связываясь с самими Кличко.

"Работа изготавливалась исключительно для себя. Я просто фанат братьев. Я люблю их как величайших спортсменов, как украинцев, как людей. С самими братьями я даже не связывался - создавал памятник по фото. Долго искал, как боксеров посадить и передать каждый мускул. Только год статуя лепилась. И у меня правда получилось. Семитонный гранитный блок превратился в 2,5-тонную скульптуру. Работу показывал только один раз - в Киеве на выставке по обработке камня", - рассказал скульптор.

К слову, Рожик является автором более 500 работ, некоторые из них установлены в Италии, Финляндии, Германии, Польше, Латвии, Австрии, Казахстане и Молдове.