Украина Украинцев напугали сообщением о резком похолодании

2018-10-18 16:53 189

 

В Украине в ближайшие несколько дней резко опустится температура воздуха. Об этом в четверг, 18 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в пятницу будет практически последний теплый день этой осени.

"Завтра едва ли не последний день аж такого теплого и солнечного воздуха. Нет, "двадцаток" в градусах еще хватает и солнца будет много. Однако на западе Украины уже можно будет понюхать первый настоящий воздух зрелой осени - похолодает, увеличится облачность и даже на Закарпатье и вокруг гор возможные скромные первые дожди", - написала синоптик.

На остальной территории Украины будет сухо и до +23 градусов.

"В течение субботы-воскресенья похолодание подвинет теплый воздух. 21 октября в западных и северных областях пройдут небольшие дожди", - предупредила Диденко.

По ее словам, на следующей неделе уже можно обращаться к коммунальщикам по поводу исправности батарей.

"На следующей неделе можно смело беспокоить коммунальщиков, чтобы хотя бы начинали простукивать батареи и спускать воздух с верхних этажей. Или где нужно. Потому что, по крайней мере со вторника и дальше, по предварительным прогнозам, нормы для начала отопительного сезона уже точно будут. А необходимое условие для начала тепла в помещениях - трое суток со среднесуточной температурой воздуха +8 градусов и ниже", - сообщила синоптик.

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