Украина Переход на зимнее время 2018: когда украинцам переводить стрелки часов

2018-10-18 17:15 195

 

В следующее воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на зимнее время. Об этом сообщает со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.

Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября.

Так, в 04:00 28 октября 2018 года по всей территории страны стрелка часов будет переведена на один час назад, таким образом будет отменено летнее время.

Напомним, в ЕС решили больше не переводить стрелки часов на зимнее время.

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