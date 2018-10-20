Украина Гибель звезды "Дизель шоу": стали известны подробности ДТП

2018-10-20 10:34 270

 

Смертельное ДТП с "актерским" автобусом произошло ранним утром 20 октября

Смертельная авария, в которой погибла известная украинская актриса Марина Поплавская, по предварительным данным, произошла из-за водителя автобуса "Неоплан", который не справился с управлением. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Сегодня, 20 октября, в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп у села Мила произошло столкновение автобуса "Неоплан" и грузовика. В результате аварии погибла женщина – пассажир автобуса. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ", – говорится в сообщении.

Как стало известно, а автобусе находилось 14 пассажиров, четверо из которых получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Следственного управления полиции Киевской области, а также медики. Водитель автобуса был задержан, открыто уголовное производство по статье "нарушение правил дорожного движения".

Как сообщили в полиции Киевской области, по предварительной информации, Марина Поплавская во время поездки сидела на переднем сидении и погибла от сильного удара при столкновении.

"Артисты возвращались из Львова в Киев. Известно, что в ДТП пострадали еще трое артистов и водитель автобуса. Они госпитализированы. На момент столкновения артистка сидела на переднем сидении в автобусе. В результате ДТП она погибла. Все причины и детали аварии сейчас выясняются", – рассказал руководитель отдела по коммуникациям ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

 

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