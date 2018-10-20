Украина Кабмин более чем на 20% повысил цену на газ

2018-10-20 14:30 204

Кабинет министров Украины повысил с 1 ноября цену на газ для населения на 23,5% в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом. Соответствующее решение было принято во время экстренного заседания правительства в пятницу, 19 октября.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, во время переговоров МВФ требовал повышения стоимости газа на 60%, однако эти требования удалось снизить.

"Цены с 1 ноября на газ вырастут лишь на 23,5%", - подчеркнул Гройсман.

Вместе с тем он отметил, что для компенсации расходов людей будет увеличено государственное финансирование кредитов, направленных на повышение энергоэффективности жилья ("теплые кредиты", - ред.).

Кроме того глава правительства подчеркнул, что будет повышен контроль за выплатами субсидий, чтобы их получали те, кто нуждается.