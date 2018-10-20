Украина Когда украинцам ждать новые платежки за отопление

2018-10-21 11:30 132

 

Повышение цен на газ отразится в коммунальных платежках украинцев через 30-40 дней – это время потребуется НКРЭКУ для утверждения обновленных тарифов.

Такое мнение высказал в комментарии UBR.ua экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Правительство сначала должно опубликовать само решение. Только после этого НКРЭКУ проведет слушания. Для крупных лицензиатов новые тарифы утвердят примерно в течение месяца, по мелким городам процедура займет чуть больше времени», — сказал он.

При этом эксперт сулит украинцам массу новых неприятностей с субсидиями. И дело не только в том, что Правительство объявило войну «нечестным» льготникам, но и в самой процедуре пересмотра тарифов на коммунальные услуги и газ.

«Новые тарифы потребуют пересчета субсидий. С одной стороны, доступ к льготам из-за высокой цены на газ получат больше украинцев. С другой, они вызовут ажиотажный спрос и путаницу. Ведь часть субсидий придется пересчитывать задним числом», — резюмировал Кучеренко.

Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с первого ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%. Об этом он сообщил на экстренном совещании правительства в пятницу, 19 октября 2018 года.

До 1 ноября население будет платить за газ по старой цене — 6958 грн. за 1000 м³. Чтобы сохранить этот тариф, Кабмин дважды в последнее время продлевал действие спецобязательства, согласно которому НАК «Нафтогаз» обязан был поставлять топливо населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго по льготной цене 4942 грн. за 1000 м³.

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