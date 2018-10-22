Украина фото Серьезное ДТП на Одесской трассе: под Киевом разбились украинские футболисты

2018-10-22 09:40 378

Под Киевом на Одесской трассе произошла авария с участием игроков футбольного клуба "Колос".

"Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК Днепр-1 возвращались футболисты Колоса. От удара немецкий автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения", - сообщает Информатор.

В Volkswagen находилось два игрока ФК Колос: Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Одному из парней потребовалась помощь медиков, но обошлось без серьезных травм.

А водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.