Украина Верховный Суд признал законным бессрочное использование авто на еврономерах

2018-10-22 13:16 138

Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей на еврономерах, ввезенных в страну в режиме "транзит".

"Пользование или распоряжение транспортными средствами, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ВCУ.

К такому выводу Суд пришел, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица к таможне об отмене постановления, которым истца признано виновным в совершении нарушения таможенных правил и оштрафовано на 8,5 тыс. грн.

Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии, не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита.

Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования, а режим "транзит" указал, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. В свою очередь истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Как следует из обжалуемого постановления, основанием для ее принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта - 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни - 5 суток), не вывез автомобиль из страны, зато продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни.

Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено.

При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованной отмену штрафа, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса.