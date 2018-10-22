Украина Покупка нового авто: шесть главных ошибок, которые совершают водители

2018-10-22 21:30 177

Иногда автовладельцы допускают некоторые ошибки при покупке нового авто

- Приобретая новую машину, нужно помнить о том, что она тоже когда-то будет опять продаваться. Особое внимание нужно приделать марке и цвету авто. Лучше выбирать ходовую модель в нейтральных цветах.

- Нужно обращать внимание на стоимость обслуживания машины. Если запчасти стоят дорого, или их трудно подбирать, то лучше отказаться от такого автомобиля.

- Новые модели авто, которые только что появились на рынке не всегда лучше, чем машины с много годовым стажем.

- Иногда водители не могут выбрать между престижем и техническими характеристиками. Если позволяют средства, то лучше приобрести авто премиального класса.

Не стоит стесняться сделать пробный заезд. Любую машину нужно проверить в деле.
При покупке новой машины – спешка ни к чему. Лучше просмотреть много вариантов, и выбрать самый подходящий.

Ранее сообщалось, о машине для начинающего водителя: важные рекомендации, которые помогут новичку.

Исходя из опыта автолюбителей со стажем, получается, что покупать первый свой автомобиль лучше с пробегом, а после получения достаточного опыта вождения приобрести уже новый автомобиль.

Во-первых, авто должно быть простым в управлении, а во-вторых, в первый период эксплуатации машина все же с большой вероятностью может получить повреждения. Итак, первый автомобиль для новичка должен быть с хорошей обзорностью и габаритами, которые легко “читаются” из-за руля. Это не должен быть низкий спорткар, длинный универсал или пикап, нежелательные также микроавтобус или большой внедорожник.

 

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