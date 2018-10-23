Украина фото В Киеве разоблачили банду полицейских, которые "решали вопросы" за 50 тыс долларов

2018-10-23 13:43 84

Военная прокуратура задержала группу полицейских на неправомерной выгоде в 50 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, организатором преступной группы оказался оперуполномоченный отдела разоблачения правонарушений в сфере оборота наркотиков управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Киеве, капитан полиции М.

От одного из граждан Украины он потребовал взятку в размере 50 тысяч долларов, за что обещал не регистрировать относительно последнего дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины и не инициировать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку в настоящее время в отношении данного гражданина следственным отделом Подольского УП ГУ НП в г. Киеве проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров".

Кроме того, "организатор" М. к своей преступной деятельности привлек еще двух офицеров полиции - сотрудников подразделений ГУ НП в г. Киеве.

22 октября они получили от посредника всю сумму неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов. Этот факт задокументирован во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

После получения указанной суммы капитана полиции и лейтенанта задержали и изъяли у них деньги.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления местонахождения организатора преступной группы – капитана М. и его задержания.

В отношении всех фигурантов указанного дела готовится подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.