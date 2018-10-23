Украина Украинский лоукостер открыл рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону

2018-10-25 09:10 174

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы.

На данный момент для бронирования доступны рейсы из Киева в Тбилиси, Софию, Попрад и Барселону, которые начнут выполняться с декабря 2018 года.

Как сообщает Аvianews, минимальные цены в одну сторону в Тбилиси - от 1508 грн, в Софию - от 1508 грн, в Попрад - от 987 грн, в Барселону - от 1508 грн.

SkyUp предлагает билеты эконом класса по трем тарифам. Basic не подлежит обмену и возврату и включает перевозку только ручной клади 7 кг, Standard помимо ручной клади позволяет провозить один чемодан весом до 23 кг и менять билет со штрафом, Flex помимо услуг тарифа Standard включает возможность отмены билета после оплаты штрафа.

В начале октября SkyUр получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли - в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

Сейчас перевозчик выполняет чартерные полеты в интересах туроператора Join UP! из Киева (Жуляны), Харькова, Одессы, Львова и Запорожья на курорты Египта, Албании и Турции