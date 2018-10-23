Украина Киевлянам пока не будут повышать тарифы на тепло

2018-10-23 16:30 162


Рассчеты новых тарифов на отопление может затянуться до января. До тех пор киевляне будут получать платежки со старыми ценами.

Жители Киева получат платежки за октябрь-ноябрь со старой ценой за тепло. Об этом во вторник, 23 октября, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает 112 Украина.

"Можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой. Сейчас будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время. Какие будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем", - заявил Пантелеев.

Он добавил, что в Киеве через решение Кабмина о повышении цены на газ также вырастет цена на тепло. "Но сказать точный прогноз мы не можем, потому что это вопрос расчетов и прохождения соответствующей процедуры", - заявил Пантелеев.

При этом он отметил, что подорожание газа не касается цены за горячую воду.

"На горячую воду тоже нет, потому что горячая вода тоже является исходной по тепловой энергии. По датам сказать точно когда будут новые тарифы на тепловую энергию, это будет на 1 декабря или на 1 января, пока что мы не можем", - заявил Пантелеев.

Как сообщалось, 19 октября Кабмин повысил цены на газ для населения на 23,5%. Власти необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

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