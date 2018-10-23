Политика ''Приняла удар'': выживший актер ''Дизель Шоу'' рассказал о героизме Поплавской

2018-10-23 16:52 342

Звезда и один из основателей известного юмористического проекта "Дизель Шоу" , который пострадал в смертельном ДТП под Киевом, трогательно рассказал о героизме погибшей коллеги Марины Поплавской.

Так, артист написал на своей странице в Facebook пост, в котором высказался о трагедии, отметив, что во время аварии именно Марина приняла весь удар на себя. Она всегда во время их путешествий сидела возле водителя, чтобы общаться, контролировать, не уснул ли он.

Таким образом, по словам Егора, Поплавская сумела ценой собственной жизни уберечь всю команду, которую искренне любила.

"Она переживала за всех и каждого гораздо больше, чем за себя. Она и сидела рядом с водителем всегда, чтобы не давать ему заснуть, чтобы уберечь нас всех... Возможно, в то ужасное утро, которое у нас всех теперь стоит в мозгу на повторе, Марина приняла весь удар на себя, чтобы мы жили", - написал Крутоголов.

Также артист отметил, что до сих пор не может говорить о погибшей коллеге в прошедшем времени, но ради ее светлой памяти он и вся команда "Дизель Шоу" восстановятся и будут продолжать творческий путь.

"Наши трещинки и разрывы заживут, мы восстановимся и не остановимся, чтобы ей там было смешно", - подытожил актер.