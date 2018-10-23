Украина Минсополитики: Украинцы будут получать субсидию с месяца обращения

2018-10-23 18:30 261

Украинцы будут получать субсидию с начала месяца независимо от того, какого числа они обратились за выплатами. Такое заявление сделал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

"Субсидия назначается с месяца обращения за ее предоставлением. То есть если гражданин обратился даже 30 сентября, то субсидия будет ему назначена с начала месяца,.. то есть за весь сентябрь", - пояснил чиновник.

Также Музыченко отметил, это правило действует независимо от того, на каких основаниях назначается субсидия. В отопительный период есть особенности с назначением субсидии.

"У нас предусмотрено, что при начале отопительного периода, в течение двух месяцев с даты его старта гражданин имеет возможность обратиться за субсидией и она будет назначена с месяца начала отопительного периода. То есть где-то к середине декабря все, кто будет обращаться за получением жилищной субсидии, могут рассчитывать на ее получение, начиная с октября", - пояснил представитель Минсоцполитики.

Напомним, в Украине субсидию назначают на год - с мая текущего года до мая следующего года. Размер пособия рассчитывается отдельно на летний и зимний периоды. По данным Минсоцполитики, если субсидия уже назначена на 2018–2019 годы, в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения. Сейчас в Украине почти 7 млн домохозяйств получают жилищные субсидии.